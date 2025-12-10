BMW und Ford krachen zusammen: Zwei Verletzte in Klinik

Mainz - Im Einmündungsbereich zweier Landstraßen kam es zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß: Bei dem Unfall südlich von Mainz wurden zwei Menschen verletzt!

Nach einem Unfall wurde die L425 voll gesperrt, eine Frau und ein Mann wurden bei dem Crash schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am Dienstag gegen 17.43 Uhr nahe der Gemeinde Gau-Bischofsheim, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Wagen auf der L425 unterwegs. Bei der Einmündung der L413 wollte der Autofahrer nach links in Richtung Gau-Bischofsheim abbiegen. Dabei übersah er eine herannahenden Wagen.

Der Ford und der BMW krachten gegeneinander. Der 27-Jährige und die 55 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens wurden beide schwer verletzt und vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos wurden zudem schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die L425 südlich von Mainz wurde infolge des Crashs "in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt", wie ein Sprecher hinzufügte. Eine genauere Einschätzung zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor.