Motorrad kracht in Quad: Zwei Schwerverletzte und Hubschrauber-Einsatz

Bad Kreuznach - Ein 35-Jähriger musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, ein zweiter Mann wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B41 wurde nach dem Unfall bei Bad Kreuznach in Fahrtrichtung A61 voll gesperrt.

Unfall auf der A41: Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Motorradfahrer in ein Quad. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach/Winzenheim, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war ein 30-jähriger Mann gegen 7.54 Uhr mit einem Quad auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer von hinten kommend auf das Quad auf.

"Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrer schwerst verletzt", ergänzte ein Sprecher. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die beiden Männer.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der B41, um den schwer verletzten Biker auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus zu bringen. Der Quad-Fahrer wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.