Motorrad kracht in Quad: Zwei Schwerverletzte und Hubschrauber-Einsatz
Bad Kreuznach - Ein 35-Jähriger musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, ein zweiter Mann wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B41 wurde nach dem Unfall bei Bad Kreuznach in Fahrtrichtung A61 voll gesperrt.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach/Winzenheim, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach war ein 30-jähriger Mann gegen 7.54 Uhr mit einem Quad auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs.
Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer von hinten kommend auf das Quad auf.
"Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrer schwerst verletzt", ergänzte ein Sprecher. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die beiden Männer.
Ein Rettungshubschrauber landete auf der B41, um den schwer verletzten Biker auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus zu bringen. Der Quad-Fahrer wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Vollsperrung der A41 bei Bad Kreuznach: Beeinträchtigungen im Berufsverkehr
Die Bundesstraße wurde infolge des Crashs in Fahrtrichtung A61 vorübergehend voll gesperrt. "Auf der Umleitungs-Strecke kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen", hieß es weiter vonseiten der Polizei.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Bad Kreuznach dauern an. Dabei geht es auch um die Frage, "ob der Quad-Fahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hat", wie der Sprecher ergänzte.
Beiden Schwerverletzten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft jeweils Blutproben entnommen, die nun auf berauschende Substanzen untersucht werden.
Ebenso sucht die Polizeiinspektion Bad Kreuznach Zeugen des Zusammenstoßes. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 067188110 erreichbar.
Titelfoto: 5VISION.NEWS