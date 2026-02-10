Mit 17 Kindern besetzter Schulbus kracht frontal mit Lkw zusammen

Landkreis Vulkaneifel - Ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord ist am Dienstagmittag bei Hillesheim in der Eifel ( Rheinland-Pfalz ) mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 17 Kinder blieben zum Glück unverletzt. © Thomas Frey/dpa

Glücklicherweise blieben alle Kinder unverletzt, wie die Polizei in Trier mitteilte.

Sie seien vor Ort von Rettungskräften versorgt und dann von ihren Eltern abgeholt worden.

Der Busfahrer erlitt demnach leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer, der unverletzt blieb, kam vorsorglich zum Durchchecken ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettingen im Kreis Vulkaneifel.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Lastwagenfahrer auf die Kreisstraße auffahren: Dabei habe er den von rechts kommenden Bus übersehen und dessen Vorfahrt missachtet.