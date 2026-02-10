Mit 17 Kindern besetzter Schulbus kracht frontal mit Lkw zusammen

In der Vulkaneifel ist am Dienstagmittag ein mit 17 Kindern besetzter Schulbus mit einem Lkw zusammengestoßen. Lediglich der Fahrer erlitt leichte Verletzung.

Landkreis Vulkaneifel - Ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord ist am Dienstagmittag bei Hillesheim in der Eifel (Rheinland-Pfalz) mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 17 Kinder blieben zum Glück unverletzt.  © Thomas Frey/dpa

Glücklicherweise blieben alle Kinder unverletzt, wie die Polizei in Trier mitteilte.

Sie seien vor Ort von Rettungskräften versorgt und dann von ihren Eltern abgeholt worden.

Der Busfahrer erlitt demnach leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer, der unverletzt blieb, kam vorsorglich zum Durchchecken ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettingen im Kreis Vulkaneifel.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Lastwagenfahrer auf die Kreisstraße auffahren: Dabei habe er den von rechts kommenden Bus übersehen und dessen Vorfahrt missachtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Lkw-Fahrer beim Auffahren auf eine Kreisstraße den von rechts kommenden Bus übersehen.  © Thomas Frey/dpa

Zwischenzeitlich war eine Anlaufstelle für Eltern auf dem Sportplatz Oberbettingen eingerichtet, wie es hieß. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sei im Einsatz. Die Unfallstelle war zunächst gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

