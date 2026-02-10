Kurios: Autofahrer in einer Nacht gleich zweimal mit mehr als 2 Promille aufgegriffen

Ein 39-Jähriger wurde mit über zwei Promille kontrolliert und musste Führerschein und Schlüssel abgeben. Kurz darauf saß er schon wieder hinter dem Steuer.

Von Marc Thomé

Mayen - Ein 39-jähriger, schwer betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend in Mayen (Rheinland-Pfalz) nach einer Polizeikontrolle den Führerschein abgeben müssen, sein Wagen wurde sichergestellt. Dann staunten die Polizisten nicht schlecht: Etwa zwei Stunden später war der Mann erneut mit seinem Auto auf der Straße unterwegs.

Bei der ersten Kontrolle ergab der Alkoholtest 2,03 Promille. Bei der zweiten war es sogar noch erheblich mehr. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag das Geschehen. Demnach hatte ein Zeuge gegen 22.20 Uhr die Polizei darüber informiert, dass auf der B262 in Richtung Mayen ein Renault Megane in Schlangenlinien fuhr. Also machte sich eine Streife auf und kontrollierte den Wagen kurz darauf in Mayen im Kottenheimer Weg. Sofort bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab 2,03 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und die Autoschlüssel des 39-Jährigen. Rheinland-Pfalz Polizei schießt in Fußgängerzone auf Mann mit Messer Der Renault wurde verschlossen am Ort der Kontrolle abgestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Zwei Stunden später schläft der Betrunkene nach Unfall hinter dem Steuer