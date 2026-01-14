Mit Transporter in Pferdestall gebrettert: Führerschein von Suff-Fahrer einkassiert

Friesenhagen - Ein alkoholisierter Autofahrer (34) ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Pferdestall gebrettert.

Pferde wurden im Zuge des Unfalls glücklicherweise nicht verletzt. © Polizeiinspektion Betzdorf

Der 34-Jährige war um kurz nach Mitternacht auf einer Kreisstraße im Norden von Rheinland-Pfalz unterwegs, als ihm sowohl die spiegelglatte Fahrbahn als auch der Alkohol im Blut zum Verhängnis wurden.

Mit seinem Kleintransporter flog der Mann gegen 0.30 Uhr bei Friesenhagen (Landkreis Altenkirchen) aus einer Linkskurve und knallte direkt in einen hölzernen Pferdestall, wie die Polizeiinspektion Betzdorf am Mittwochmorgen mitteilte.

Tiere kamen im Zuge des Unfalls wohl nicht zu Schaden, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass der Fahrer alkoholisiert hinterm Steuer gesessen hatte. Dessen Führerschein wurde einkassiert und eine Blutprobe angeordnet.