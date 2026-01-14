Mit Transporter in Pferdestall gebrettert: Führerschein von Suff-Fahrer einkassiert
Friesenhagen - Ein alkoholisierter Autofahrer (34) ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Pferdestall gebrettert.
Der 34-Jährige war um kurz nach Mitternacht auf einer Kreisstraße im Norden von Rheinland-Pfalz unterwegs, als ihm sowohl die spiegelglatte Fahrbahn als auch der Alkohol im Blut zum Verhängnis wurden.
Mit seinem Kleintransporter flog der Mann gegen 0.30 Uhr bei Friesenhagen (Landkreis Altenkirchen) aus einer Linkskurve und knallte direkt in einen hölzernen Pferdestall, wie die Polizeiinspektion Betzdorf am Mittwochmorgen mitteilte.
Tiere kamen im Zuge des Unfalls wohl nicht zu Schaden, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte.
Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass der Fahrer alkoholisiert hinterm Steuer gesessen hatte. Dessen Führerschein wurde einkassiert und eine Blutprobe angeordnet.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Transporter im Zuge des Aufpralls mehrere Holzbretter des Pferdestalls zerstört hat. Der Polizeisprecher sprach angesichts des Sachschadens von einem hohen vierstelligen Betrag.
Titelfoto: Polizeiinspektion Betzdorf