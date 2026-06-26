VW-Fahrer verliert Bewusstsein, kracht in Gegenverkehr: Frontalcrash mit Schwerverletzten

Landkreis Kusel - Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) erlitten zwei Personen schwere Verletzungen, eine weitere wurde leicht verletzt.

Der Fahrer (55) des VW Caddy soll kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und in den Gegenverkehr geraten sein. © Polizeiinspektion Lauterecken

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, war ein 55 Jahre alter Mann mit seinem VW Caddy auf der B270 von Wolfstein nach Lauterecken unterwegs, als er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wohl kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

In Höhe der Ortschaft Lohnweiler sei der VW dadurch unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Kastenwagens reagierte zwar noch geistesgegenwärtig und legte eine Vollbremsung hin, allerdings zu spät.

Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Kastenwagens und ein weiterer Insasse schwer verletzt wurden. Der Mann im VW Caddy erlitt leichte Verletzungen.