Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A65: Fahrer von Handy abgelenkt

Landau in der Pfalz - Ein Auto krachte ungebremst in das Heck eines stehenden Lastwagens: Bei dem verhängnisvollen Unfall auf der A65 wurde ein 27-jähriger Mann schwer verletzt!

Tragischer Unfall auf der A65 bei Landau: Ein Auto krachte frontal in das Heck eines Lastwagens! © Polizei Rheinland-Pfalz

Der Crash ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war der 27-Jährige gegen 9.14 Uhr mit einem Wagen in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Autobahn unterwegs. Dabei war er "nach eigenen Angaben durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt", erklärte ein Sprecher.

In der Folge krachte der Wagen des jungen Manns frontal und ungebremst in das Heck eines Lastwagens, der zuvor "aufgrund eines Rückstaus auf der Fahrbahn anhalten musste", hieß es weiter.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Lkw auf einen zweiten, davor stehenden Lastwagen geschoben.