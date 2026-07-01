Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A65: Fahrer von Handy abgelenkt
Landau in der Pfalz - Ein Auto krachte ungebremst in das Heck eines stehenden Lastwagens: Bei dem verhängnisvollen Unfall auf der A65 wurde ein 27-jähriger Mann schwer verletzt!
Der Crash ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach war der 27-Jährige gegen 9.14 Uhr mit einem Wagen in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Autobahn unterwegs. Dabei war er "nach eigenen Angaben durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt", erklärte ein Sprecher.
In der Folge krachte der Wagen des jungen Manns frontal und ungebremst in das Heck eines Lastwagens, der zuvor "aufgrund eines Rückstaus auf der Fahrbahn anhalten musste", hieß es weiter.
Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Lkw auf einen zweiten, davor stehenden Lastwagen geschoben.
Polizei warnt vor Handy-Nutzung am Lenkrad: Akuter "Blindflug"
Der 27-Jährige wurde schwer verwundet. Mit "Verletzungen im Brustbereich sowie am Handgelenk" wurde er von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.
An dem Auto sowie an dem gerammten ersten Lkw entstand "wirtschaftlicher Totalschaden", den die Polizei insgesamt auf etwa 80.000 Euro schätzt.
Die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt. "Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten" kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A65, ergänzte der Sprecher.
Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an. Zugleich nimmt die Polizei das Unglück zum Anlass, um eine deutliche Warnung auszusprechen: Die Nutzung von Smartphones am Steuer eines Autos führe "zu akutem Blindflug".
"Bereits wenige Sekunden Ablenkung erhöhen das Unfallrisiko und können schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Verzichten Sie während der Fahrt konsequent auf die Nutzung des Handys!", hieß es abschließend.
Titelfoto: Polizei Rheinland-Pfalz