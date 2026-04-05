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Nach tödlichem Unfall bei Westerburg: Auch 17-jährige Beifahrerin gestorben

Gut eine Woche nach dem Unfall mit zweit Toten im rheinland-pfälzischen Westerburg erlag jetzt auch die 17-jährige Beifahrerin ihren schweren Verletzungen.

Von Alina Grünky

Westerburg - Nach dem schweren Verkehrsunfall bei Westerburg in Rheinland-Pfalz Ende März ist eine 17 -Jährige gestorben. Das teilte die Polizei rund eine Woche nach dem Unfall mit zwei weiteren Toten mit. 

Die 22-jährige Fahrerin des einen am Unfall beteiligten Wagens erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre 17-jährige Beifahrerin starb jetzt im Krankenhaus.
Die 22-jährige Fahrerin des einen am Unfall beteiligten Wagens erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre 17-jährige Beifahrerin starb jetzt im Krankenhaus.  © 5VISION.NEWS

Zwei Fahrzeuge waren auf einer Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Eine 22-Jährige habe ein Auto überholen wollen. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 65-jährigen Fahrers zusammen. Beide erlitten tödliche Verletzungen.

Die 17-jährige Beifahrerin der jungen Frau wurde zunächst mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Jetzt teilte die Polizei mit, dass auch sie gestorben sei. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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