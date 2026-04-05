Nach tödlichem Unfall bei Westerburg: Auch 17-jährige Beifahrerin gestorben

Westerburg - Nach dem schweren Verkehrsunfall bei Westerburg in Rheinland-Pfalz Ende März ist eine 17 -Jährige gestorben. Das teilte die Polizei rund eine Woche nach dem Unfall mit zwei weiteren Toten mit.

Die 22-jährige Fahrerin des einen am Unfall beteiligten Wagens erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre 17-jährige Beifahrerin starb jetzt im Krankenhaus. © 5VISION.NEWS

Zwei Fahrzeuge waren auf einer Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Eine 22-Jährige habe ein Auto überholen wollen. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 65-jährigen Fahrers zusammen. Beide erlitten tödliche Verletzungen.