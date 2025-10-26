Neben Alkohol auch Zielwasser intus: Auto kracht in einzigen Strommast auf weiter Flur

Neustadt an der Weinstraße - Nicht nur Alkohol, sondern auch das sprichwörtliche Zielwasser hatte ein 25-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Neustadt ( Rheinland-Pfalz ) getrunken: Als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, krachte er ausgerechnet gegen den einzigen auf weiter Flur stehenden Strommast.

Durch die Wucht des Aufpralls war der Strommast umgeknickt. Am Auto entstand Totalschaden. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Das kommt den Mann jetzt richtig teuer zu stehen. Neben Totalschaden am Auto, dem Verlust des Führerscheins und einer Strafanzeige für ihn war auch noch der Strommast derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass die Stromversorgung im Bereich der Unfallstelle zeitweise unterbrochen war. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehr als 75.000 Euro!

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Sonntag das Geschehen. Demnach war der 25-Jährige um kurz nach 2 Uhr auf der Kreisstraße 9 aus Richtung Hambach kommend zur B39 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dort frei stehenden Strommast krachte. Dabei war der Aufprall so heftig, dass der Mast umknickte.

Als die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen war, stellten die Beamten schnell fest, dass der Autofahrer eine Alkoholfahne hatte. Ein erster Test ergab dann auch 1,3 Promille. Mit leichten Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen anschließend ins Krankenhaus.