Sattelschlepper rutscht auf glatter Straße in Graben: Bundesstraße für Stunden gesperrt

Landkreis Bernkastel-Wittlich - Der erneute Wintereinbruch hat am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz auf den Straßen zu jeder Menge Chaos geführt. So auch im Landkreis Bernkastel-Willtlich.

Der Sattelschlepper war von der Straße gerutscht und landete auf der Gegenfahrbahn im Graben. © Polizeidirektion Trier

Dort war laut Polizei gegen 21 Uhr ein Sattelschlepper auf der B327 unterwegs.

Der Fahrer fuhr von der Ortschaft Hundheim in Richtung Hinzerath, als er auf der schneebedeckten Straße nach links wegrutschte.

Dadurch geriet die Zugmaschine auf der Gegenfahrbahn in den Straßengraben, während der Auflieger quer stand und die Straße blockierte. Durch den Unfall war der Sattelschlepper nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Die Polizei musste daraufhin die B327 für mehrere Stunden - zeitweise in beiden Fahrtrichtungen - absperren.