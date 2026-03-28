Sattelzug kracht auf A61 in Stauende: Eingeklemmter Fahrer stirbt an Unfallstelle

Mutterstadt - Auf der A61 bei Mutterstadt ( Rheinland-Pfalz ) ist ein Sattelzug am Freitagnachmittag mit voller Wucht in das Ende eines Staus gekracht. Der Fahrer wurde dabei in dem Lkw eingeklemmt und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Für den Fahrer des Sattelzugs kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte sich auf der A61 auf Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt in nördlicher Fahrtrichtung wegen eines anderen Unfalls ein Stau gebildet.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Sattelschlepper dort gegen 14.15 Uhr in das Stauende gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Lastwagen am Ende des Staus ineinander geschoben und der Verursacher des Unfalls in seiner Fahrerkabine eingeklemmt.

Der Mann erlag laut dem Polizeisprecher noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.