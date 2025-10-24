Schwerer Crash mit mehreren Autos auf der A60: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder

Mainz - Bei einem Unfall auf der A60 bei Mainz wurden am späten Donnerstagnachmittag fünf Menschen verletzt, darunter zwei Kinder.

Für die Bergung der drei beteiligten Fahrzeuge, musste die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt werden. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war es gegen 17 Uhr auf der A60 kurz hinter der Ausfahrt Mainz-Laubenheim in Fahrtrichtung Darmstadt zu dem Unfall gekommen.

Insgesamt waren demnach drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt. Einer der Fahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt gewesen und habe von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit schwerem Gerät daraus befreit werden müssen.

Der Rettungsdienst brachte im Anschluss alle fünf Verletzten in nahe gelegene Krankenhäuser.