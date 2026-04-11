Schwerer Unfall auf A60: Vier Verletzte und Vollsperrung

Mainz - Ein mit vier Personen besetzter BMW krachte gegen die Schutzplanke neben der A60: Die Autobahn wurde nach dem Crash beim Kreuz Mainz-Süd am Freitagabend voll gesperrt.

Unfall auf der A60 bei Mainz: Ein BMW krachte gegen die Schutzplanke neben der Autobahn, vier Menschen wurden verletzt. © Weber & Baur – Medien- & Pressedienste

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 20.44 Uhr in Fahrtrichtung Bingen, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach war eine 37 Jahre alte Frau zusammen mit drei Beifahrern in einem BMW auf der Autobahn unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache geriet der Wagen ins Schleudern und touchierte die Beton-Schutzwand auf der linken Seite der Fahrbahn. Danach krachte das Auto über beide Fahrstreifen hinweg gegen die Schutzplanke auf der rechten Seite der Autobahn.

Alle vier Insassen des BMWs wurden verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.