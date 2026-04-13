Schwerer Unfall bei Landau in der Pfalz: Zwei Menschen verletzt in Klinik

Landau in der Pfalz/Bellheim - Eine Frau und ein Mann wurden verletzt, die B9 wurde voll gesperrt: Bei der Gemeinde Bellheim östlich von Landau in der Pfalz kam es am Montagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall !

Schwerer Lastwagen-Unfall auf der B9 bei Bellheim östlich von Landau: Zwei Menschen wurden bei dem Crash am Montagnachmittag verletzt. © EinsatzReport24

Der Crash ereignete sich gegen 15.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bellheim-Süd und Bellheim-Nord, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war eine 56-jährige Frau mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße unterwegs. Dabei fuhr sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrer Zugmaschine auf einen Klein-Lastwagen auf, "welcher in Funktion als Verkehrswarner auf dem Standstreifen hielt", wie ein Sprecher sagte.

Der Sattelzug kam in der Folge ins Schleudern und krachte in den Grünstreifen neben der B9. Auch der kleinere Lastwagen wurde in den Grünstreifen geschleudert, er landete auf dem Dach.

Der 34-jährige Fahrer des Klein-Lkws wurde ebenso verletzt wie die 56-jährige Sattelzug-Fahrerin. Beide wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.