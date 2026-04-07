Tödlicher Motorrad-Crash: Bikerin (†32) stirbt noch am Unfallort
Koblenz/Isselbach - Für eine 32-jährige Motorradfahrerin kam jede Hilfe zu spät: Auf der L318 bei Isselbach östlich von Koblenz kam es am Ostermontag zu einem tödlichen Unfall!
Das Unglück ereignete sich gegen 14.50 Uhr, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach war die Bikerin aus dem Westerwaldkreis aus dem Ort Giershausen kommend auf der Landstraße unterwegs.
"Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach verlor die Frau in einer Linkskurve, aus noch zu ermittelndem Grund, alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad", berichtete ein Sprecher.
Die 32-Jährige kam mit ihrer Maschine von der Straße ab und stürzte.
Bei dem Crash erlitt die Motorradfahrerin tödliche Verletzungen: Sie starb noch an der Unfallstelle. Es kam zu einer vorübergehenden Sperrung der L318.
Titelfoto: 5VISION.NEWS