Tram erfasst Fußgängerin und schleift sie mit!

Mainz - Eine Fußgängerin geriet mit einem Bein unter eine Straßenbahn und wurde mitgeschleift: Die 46-Jährige wurde bei dem verhängnisvollen Unfall in Mainz schwer verletzt und in die Uniklinik der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gebracht.

Schwerer Unfall an der Tram-Haltestelle "Hindemithstraße" in Mainz-Lerchenberg: Eine Straßenbahn erfasste eine 46-jährige Fußgängerin! (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Montagvormittag bei der Haltestelle "Hindemithstraße" im Stadtteil Lerchenberg, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach war die 46-Jährige gegen 10.45 Uhr zu Fuß in dem Bereich unterwegs und wollte den Fußgängerüberweg an der Haltestelle überqueren. "Hierzu betrat sie den Überweg, obwohl die dortige Fußgängerampel Rotlicht zeigte", ergänzte ein Sprecher.

Zur selben Zeit näherte sich eine Straßenbahn: Die Tram erfasst die Frau!

Die 46-Jährige wurde "mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Bahn zum Stillstand kam", hieß es weiter. Dabei erlitt die sie "Frakturen im Gesichtsbereich".

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren nach dem Crash schnell vor Ort und versorgten die Schwerverletzte, die im Anschluss in die Universitätsmedizin Mainz gebracht wurde.