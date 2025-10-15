Zwei Männer nach Frontalcrash schwer verletzt und in Autos eingeklemmt

Rhein-Hunsrück-Kreis - Bei einem Frontalcrash am Dienstagabend im Rhein-Hunsrück-Kreis ( Rheinland-Pfalz ) wurden zwei Fahrer in ihren Autos eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen.

So fanden die Einsatzkräfte die Unfallstelle nach dem Frontalcrash vor. © Polizeidirektion Koblenz

Laut einem Sprecher der Polizei waren die beiden Autos gegen 20.30 Uhr in unterschiedlicher Fahrtrichtung auf der B327 unterwegs.

In Höhe der Abfahrt Gödenroth sei dann eines der beiden Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit dem anderen Wagen zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem technischen Gerät.