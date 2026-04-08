Unfall mit Fahrerflucht auf A60: Eine Verletzte und "enormer Rückstau"

Mainz - Eine verletzte Autofahrerin und ein "enormer Rückstau" waren die Folgen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich am Dienstag auf der A60 bei Mainz ereignete: Die Polizei sucht einen dunkelblau gefärbten Wagen sowie dessen Fahrerin oder Fahrer!

Zwei Autos krachten aufeinander, eine 57-jährige Frau wurde dabei verletzt: Der Unfall auf der A60 bei Mainz führte am Dienstagnachmittag zu einem langen Stau. © Weber & Baur Medien- & Pressedienste

Das Unglück geschah gegen 15.40 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt bei der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Der unbekannte Fahrer des dunkelblauen Autos wechselte von der Anschlussstelle auf die A60 und schätzte dabei den Abstand zu dem auf der Hauptfahrbahn nachfolgenden Wagen einer 57-jährigen Frau falsch ein.

Die 57-Jährige "musste daraufhin auf den linken Fahrstreifen ausweichen", ergänzte ein Sprecher. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 36-jährigen Manns.

Der dunkelblaue Wagen entfernte sich währenddessen von der Unfallstelle.

Die 57-Jährige wurde bei dem Crash leicht verletzt. Der 36 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.