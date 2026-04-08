Unfall mit Fahrerflucht auf A60: Eine Verletzte und "enormer Rückstau"
Mainz - Eine verletzte Autofahrerin und ein "enormer Rückstau" waren die Folgen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich am Dienstag auf der A60 bei Mainz ereignete: Die Polizei sucht einen dunkelblau gefärbten Wagen sowie dessen Fahrerin oder Fahrer!
Das Unglück geschah gegen 15.40 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt bei der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Der unbekannte Fahrer des dunkelblauen Autos wechselte von der Anschlussstelle auf die A60 und schätzte dabei den Abstand zu dem auf der Hauptfahrbahn nachfolgenden Wagen einer 57-jährigen Frau falsch ein.
Die 57-Jährige "musste daraufhin auf den linken Fahrstreifen ausweichen", ergänzte ein Sprecher. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 36-jährigen Manns.
Der dunkelblaue Wagen entfernte sich währenddessen von der Unfallstelle.
Die 57-Jährige wurde bei dem Crash leicht verletzt. Der 36 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.
Stau auf der A60 nach Unfall bei Mainz
Die A60 wurde in Richtung Darmstadt vorübergehend gesperrt. Es kam zu einem langen Stau.
Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Hierzu sucht die Autobahnpolizei auch Zeugen, die den Crash beobachtet haben oder Angaben zu dem dunkelblauen Auto machen können.
Die Beamten sind unter der Telefonnummer 061329500 erreichbar.
Titelfoto: Weber & Baur Medien- & Pressedienste