Zu schnell und Kontrolle verloren: 18-Jähriger überschlägt sich im Renault
Südliche Weinstraße - Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat sich am späten Montagabend im Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz) ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Renault überschlagen.
Glücklicherweise erlitt der junge Mann bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang des Geschehens nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Demnach war der 18-Jährige um kurz nach 23 Uhr auf der L545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern unterwegs.
Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Renault von der Straße ab, überschlug sich daraufhin und blieb schließlich mitten auf der Straße auf dem Dach liegen.
Der Fahrer hatte dabei wirklich großes Glück und erlitt lediglich eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste.
Weniger Glück hatte der Renault, bei dem ein Totalschaden entstanden war. Für die Bergung und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L545 für etwa zwei Stunden ab.
Titelfoto: Bild-Montage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeidirektion Landau