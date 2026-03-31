Zu schnell und Kontrolle verloren: 18-Jähriger überschlägt sich im Renault

Südliche Weinstraße - Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat sich am späten Montagabend im Landkreis Südliche Weinstraße ( Rheinland-Pfalz ) ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Renault überschlagen.

Der Renault war mitten auf der Landstraße auf dem Dach liegen geblieben. © Polizeidirektion Landau

Glücklicherweise erlitt der junge Mann bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang des Geschehens nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der 18-Jährige um kurz nach 23 Uhr auf der L545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern unterwegs.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Renault von der Straße ab, überschlug sich daraufhin und blieb schließlich mitten auf der Straße auf dem Dach liegen.