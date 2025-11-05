Zusammenstoß bei Mainz: Drei Menschen teils schwer verletzt

Ein Unfall mit drei teils schwer verletzten Autofahrern sorgte am Dienstagabend für eine stundenlange Vollsperrung der L413 im Landkreis Mainz-Bingen!

Von Florian Gürtler

Mainz - Zwei Autos krachten frontal gegeneinander: Die L413 im Landkreis Mainz-Bingen wurde infolge des Crashs stundenlang voll gesperrt, die Polizei sucht Zeugen!

Unfall auf der L413 am Dienstagabend: Drei Autofahrer wurden teils schwer verletzt.  © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Dienstagabend zwischen den Gemeinden Stadecken-Elsheim und Jugenheim südwestlich von Mainz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Demnach kam es zunächst gegen 18.13 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu dem Frontalzusammenstoß. Ein dritter Wagen "wurde im Zuge dessen ebenfalls in den Unfall verwickelt", ergänzte ein Sprecher.

Die drei Fahrer der Autos wurden "teilweise schwer verletzt", hieß es weiter. Sie alle seien vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht worden.

Die L413 wurde für die Untersuchungen der Polizei und die Bergungsarbeiten für etwa sechs Stunden voll gesperrt.

Die L413 wurde infolge des Crashs für mehrere Stunden voll gesperrt, die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.  © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Zur Frage der Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Hierzu sucht die Mainzer Polizei auch Zeugen des Zusammenstoßes, die sich bitte unter der Telefonnummer 061316534350 bei den Beamten melden sollen.

Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge

