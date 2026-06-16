Kind liegt in Gebüsch: 21-Jährige setzt ihr erst drei Tage altes Baby in Park aus

Trier - Bereits am Abend des vergangenen Samstags gegen 21.20 Uhr hat eine 21 Jahre alte Frau ihr drei Tage altes Baby im Trierer Nells Park ausgesetzt.

Zum Glück ist der kleine Junge wohlauf. (Symbolbild) © 123rf/karelia89

Passanten hätten den Jungen, der in einem Gebüsch lag, bemerkt und Rettungsdienst sowie Polizei verständigt.

Dann versorgten sie laut einem Polizeisprecher das Kind bis zur Ankunft der Einsatzkräfte.

Zeugen berichteten dann den Polizeibeamten vor Ort, dass sie kurz zuvor eine junge Frau in der Nähe des Fundortes des Säuglings gesehen hätten.

Wenig später konnte die Frau ausgemacht werden, bei der es sich tatsächlich um die 21-jährige Mutter des Kindes handelte.

Der Kleine wurde dann zur Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass das Kind wohlauf ist. Im Anschluss wurde es vom Jugendamt in Obhut genommen.