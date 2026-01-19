Wer hat diesen Mann gesehen? 26-Jähriger aus geschlossener Klinik verschwunden
Von Lea Sophie Gräf
Klingenmünster - Ein 26-Jähriger ist aus dem Maßregelvollzug des Pfalzklinikums in Klingenmünster im Kreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz) verschwunden.
Er habe sein Zimmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verlassen, teilte die Polizei mit.
In der gesicherten Einrichtung sind in der Regel Straftäter mit einer psychischen oder einer Suchterkrankung untergebracht, die aufgrund dessen nicht oder nur vermindert schuldfähig sind.
Es ist unklar, wo sich der 26-Jährige derzeit aufhält. Die Polizei konnte den Mann bislang nicht finden und hofft auf Hinweise, wenn ihn jemand sieht.
Es gab laut einem Polizeisprecher zunächst keine Informationen dazu, wie genau der Mann das Gelände verlassen hat.
Er habe sich in einem partiell offenen Teil des Vollzugs befunden und konnte sich recht frei bewegen. Eine Gefahr für sich selbst oder andere sei der 26-Jährige nach Angaben der Klinik nicht.
Der Gesuchte könnte sich im Großraum Mainz oder Hamburg aufhalten
Es gebe den Ermittlungen zufolge Anzeichen darauf, dass der Mann Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte.
Der 26-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,90 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, lockige Haare
- schwarz-weißer Jogginganzug
Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Landau in der Pfalz unter der Rufnummer 06341/2870 entgegen. Zeugen, die den Mann sehen, sollen ihn im Blick behalten und die Polizei über den Notruf 110 verständigen.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/Polizei Rheinland-Pfalz