Spektakulärer Juwelier-Einbruch: Polizisten nach Verfolgungsjagd verletzt
Mainz - Nach einem spektakulären Einbruch bei einem Mainzer Juwelier am frühen Mittwochmorgen sind drei Täter flüchtig. Bei der Verfolgung der Männer in ihrem Alfa Romeo kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Täter gegen 3 Uhr mit dem Wagen an den Laden in der Boppstraße in der Mainzer Innenstadt herangefahren. Sie rissen das Rollgitter der Schaufenster mit einem am Alfa Romeo befestigten Seil heraus.
Anschließend schlugen die Männer den Glaseinsatz der Eingangstür ein und stahlen Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Dann ergriffen die Täter die Flucht und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Die mittlerweile alarmierte Polizei machte sich mit einem Großaufgebot auf die Suche nach den Schmuckdieben.
Noch in der Mainzer Neustadt entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens den Alfa Romeo und nahm die Verfolgung auf.
Allerdings konnte der Fluchtwagen die Polizisten abschütteln, indem der Fahrer mit über 100 km/h durch die Stadt raste und sich weder von roten Ampeln noch vom Nebel aufhalten ließ.
Streifenwagen kracht bei Verfolgung in Hauswand
Nur wenig später entdeckte eine weitere Streife den Alfa auf der B9 in Richtung Nierstein und nahm ebenfalls die Verfolgung auf, während der das Einsatzfahrzeug von der Straße abkam und in Nierstein in eine Hauswand krachte.
Dabei wurde der Streifenwagen schwer beschädigt. Die beiden Einsatzkräfte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hätten die Klinik mittlerweile aber wieder verlassen können, hieß es.
Zurzeit werden am Tatort Spuren gesichert und Videos ausgewertet. Die bisherigen Ermittlungen ergaben zudem, dass das an dem Fluchtauto angebrachte Kennzeichen KA-AN 1099 im Raum Karlsruhe für ein anderes Fahrzeug zugelassen ist.
Da die Fahndung nach den Tätern bislang erfolglos geblieben ist, hoffen die Ermittler jetzt auf die Hilfe von Zeugen.
Sachdienliche Hinweise sowie möglicherweise von den Tätern oder der Tat angefertigte Fotos oder Videos nimmt die Kripo in Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS