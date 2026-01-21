Spektakulärer Juwelier-Einbruch: Polizisten nach Verfolgungsjagd verletzt

Mainz - Nach einem spektakulären Einbruch bei einem Mainzer Juwelier am frühen Mittwochmorgen sind drei Täter flüchtig. Bei der Verfolgung der Männer in ihrem Alfa Romeo kam es zu einem Unfall , bei dem zwei Polizisten verletzt wurden.

Die Täter hatten das Rollgitter der Schaufenster mit einem am Auto befestigten Seil herausgerissen und dann die Tür des Juweliergeschäfts eingeschlagen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Täter gegen 3 Uhr mit dem Wagen an den Laden in der Boppstraße in der Mainzer Innenstadt herangefahren. Sie rissen das Rollgitter der Schaufenster mit einem am Alfa Romeo befestigten Seil heraus.

Anschließend schlugen die Männer den Glaseinsatz der Eingangstür ein und stahlen Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Dann ergriffen die Täter die Flucht und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Die mittlerweile alarmierte Polizei machte sich mit einem Großaufgebot auf die Suche nach den Schmuckdieben.

Noch in der Mainzer Neustadt entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens den Alfa Romeo und nahm die Verfolgung auf.

Allerdings konnte der Fluchtwagen die Polizisten abschütteln, indem der Fahrer mit über 100 km/h durch die Stadt raste und sich weder von roten Ampeln noch vom Nebel aufhalten ließ.