A2 wegen Hitzeschäden dichtgemacht: Umleitung ab Burg

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Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn 2 bei Burg (Jerichower Land) in Richtung Hannover gesperrt - eine weiträumige Umleitung ist vorgesehen.

Von Dörthe Hein

Burg - Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn 2 bei Burg (Jerichower Land) in Richtung Hannover gesperrt - eine weiträumige Umleitung ist vorgesehen. 

Die A2 musste wegen Hitzeschäden gesperrt werden. (Symbolfoto)
Die A2 musste wegen Hitzeschäden gesperrt werden. (Symbolfoto)  © David Young/dpa

Am frühen Donnerstagmorgen seien die Schäden zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum entstanden, teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes mit.

"Betroffen von den Schädigungen sind der Lastfahrstreifen sowie der Standstreifen. Darüber hinaus weisen die erste und zweite Überholspur Vorschädigungen auf." 

Autofahrer sollten weiträumig ab der A10 über das Autobahndreieck Potsdam zur A9 umgeleitet werden, hieß es. Die Abstimmungen dazu laufen den Angaben zufolge. 

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Die beschädigte Betondecke bei Burg soll kurzfristig ausgebaut und durch Asphalt ersetzt werden.

"Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen Auskühlzeiten des Asphalts gehen wir zum aktuellen Zeitpunkt von einer Wiederfreigabe des Streckenabschnitts bis zum späten Nachmittag am Sonntag, dem 28. Juni, aus", hieß es weiter.

Titelfoto: David Young/dpa

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