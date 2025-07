Älteste Kundin ist 91: Wie Supermärkte ohne Personal auf dem Land funktionieren

Muldestausee - Der moderne Container mit den großen Fenstern hebt sich ab von den anderen Häusern im Dorf. Touristen halten spontan mit ihrem Fahrrad an, Einheimische kommen zielsicher mit Einkaufskorb. Der Personalausweis ist die Eintrittskarte in den kleinen Laden - einmal durch den Scanner ziehen, und die Tür geht auf. Burgkemnitz, ein Ortsteil der Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) mit gut 800 Einwohnern, hat seit ein paar Monaten den Mini-Supermarkt "Unser Schopp" - inklusive Kaffeeautomat, Sitzgelegenheiten und Kinderspielecke.

Rund um die Uhr einkaufen im Container im Dorf: In vielen kleinen Orten in Sachsen-Anhalt gibt es keinen Einkaufsmarkt mehr. Ein neues Konzept schafft Möglichkeiten.

Etwa 1600 Produkte auf einer Fläche von weniger als 80 Quadratmetern - von der Butter bis zum Toilettenpapier. "Wir müssen alles haben", sagt "Unser Schopp"-Gründerin Sandy Hoppert, die das Projekt mit Marius Schiel initiiert hat. Welche Produkte den Burgkemnitzern fehlen, können sie an einer Wünschetafel im Laden notieren.

In Burgkemnitz ist der Selbstbedienungsladen rund um die Uhr geöffnet. Bezahlt wird bargeldlos an einer Kasse, an der man die Produkte selbst scannt. An drei Tagen kommt als Unterstützung für zwei Stunden eine Rentnerin, die sich als Verkäuferin etwas dazuverdient. Doch der stärkste Verkaufstag ist der Sonntag - und da ist kein Personal vor Ort. Die älteste Kundin sei 91 Jahre alt, sagt Hoppert. Die Seniorin bekomme den Bezahlvorgang selbst hin.

Damit solche Einkaufskonzepte möglich werden, hat die schwarz-rot-gelbe Koalition das Ladenöffnungszeitengesetz geändert. Voll automatisierte Verkaufsstellen dürfen nun auch an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen zwischen 20 und 24 Uhr öffnen, soweit für deren Betrieb an diesen Tagen keine Mitarbeiter eingesetzt werden. Überwacht wird der Einkauf von diversen Kameras. Bisher habe es keinen vorsätzlichen Diebstahl gegeben, sagt Marius Schiel.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack (57) ist von dem Modell begeistert. "Da geht man gerne hin", sagt er. Der Laden sei auch ein sozialer Treffpunkt. Silbersack lobt zudem, dass die Bürger die Ansiedlung mit privatem Kapital unterstützen und dann von der Beteiligung profitieren können. "Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Ort."