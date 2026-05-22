Schwarzfahrer wird aus Zug geworfen, beschmeißt Regio mit Steinen und sorgt für Streckensperrung

Dessau-Roßlau - Ein junger Mann hat am Donnerstag zwischen Coswig und Dessau-Roßlau einen Zug mit Steinen beworfen und dadurch für eine Streckensperrung gesorgt.

Zunächst hatte der 24-Jährige gegen Mittag eine Regionalbahn mit Steinen beworfen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 12.16 Uhr informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizeiinspektion in Magdeburg über eine männliche Person an der Haltestelle Klieken, die eine Bahn mit Steinen beworfen und dadurch auch beschädigt hatte.

Zuvor sei der Mann aufgrund eines fehlenden Tickets aus der Regionalbahn geworfen worden. "Daraufhin trat er gegen den Fahrkartenautomaten, stieg aus, ergriff mehrere Schottersteine und beschädigte damit drei Scheiben des Zuges", so eine Polizeisprecherin. Der Übeltäter sei daraufhin geflohen, der Zug setzte seine Fahrt fort.

Um 16.03 Uhr ging dann jedoch der nächste Notruf bei der Bundespolizei ein: Dieses Mal meldete die Leitstelle der Deutschen Bahn eine Person im Gleisbereich, kurz vor Coswig. Ein Güterzug hatte eine Vollbremsung hinlegen müssen, die Strecke wurde gesperrt.

Eine Streife des Reviers in Dessau eilte mit Blaulicht zum Ort des Geschehens, konnte dort aber keine Person mehr antreffen.