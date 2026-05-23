Anmeldungen explodieren: Dieses einzigartige Sport-Event begeistert die Szene

Gräfenhainichen - Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, das Sportevent kann starten: Am letzten Maiwochenende wird Ferropolis in Sachsen-Anhalt wieder zum Schauplatz für nationale und internationale Triathleten, die beim stark gewachsenen " neuseenMAN " an den Start gehen.

Rund 3300 Menschen gehen dieses Jahr beim "neuseenMAN" in Ferropolis an den Start. © neuseenMAN/Sportograf

55 Kilometer nördlich von Leipzig werden die Veranstalter von "maximalpuls" in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord erreichen.

Im Vergleich zu 2025 haben sich die Anmeldungen nämlich mehr als verdoppelt - von 1400 auf über 3000! Aufgrund von Staffelantritten werden sogar 3300 Teilnehmer erwartet - mehr als beim Ironman 70.3 in Leipzig (23. August).

"Triathlon liegt nach wie vor absolut im Trend und wir haben dort eine einzigartige Location - das gibt es in Europa und auf der Welt so nicht noch mal", beschreibt Sven Körbs (44) die Gründe für die deutlich gestiegene Nachfrage für das seit 2016 ausgetragene Event am Gremminer See, einem gefluteten Tagebauloch im Landkreis Wittenberg.

Bereits am Donnerstag beginnt die Anreise zum Camp, wo Übernachtungsgäste das komplette Wochenende zusammen verbringen können. Freitag öffnet dann auch die Expo mit 20 Ständen. Körbs: "Die Veranstaltung hat immer mehr Relevanz und bekommt immer mehr Partner, die sich dort präsentieren wollen."