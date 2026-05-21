Flucht mit Transporter endet im Bach: Polizei schnappt Kabeldiebe im Saalekreis

Kabelsketal - In Kabelsketal (Saalekreis) hat sich die Polizei am späten Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit zwei mutmaßlichen Kabeldieben geliefert.

Auf der Flucht vor der Polizei kam der Transporter von der Straße ab und landete im Bach. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie Polizeisprecherin Stephanie Rilk mitteilte, beabsichtigten die Beamten, gegen 23.58 Uhr einen Transporter im Bereich der B6 im Ortsteil Zwintschöna einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Peugeot raste jedoch mit hoher Geschwindigkeit davon, kam von der Straße ab und landete in einem Bach. Zwei Männer verließen das Fahrzeug und liefen davon, wurden wenig später jedoch von der Polizei geschnappt.

"Bei der Durchsuchung des Peugeot wurden insgesamt zehn Kabeltrommeln mit Kupferkabeln aufgefunden und sichergestellt", sagte Polizeisprecherin Rilk. "Ebenso wurde der verunfallte Kleintransporter sichergestellt."

Im Rahmen weiterer Ermittlungen sei es schließlich auch gelungen, den Ort in Kabelsketal ausfindig zu machen, an dem die Diebe zuvor zugeschlagen hatten.

"Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein Maschendrahtzaun beschädigt und die aufgefundenen Kabeltrommeln entwendet", so die Polizeisprecherin weiter. "Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen sowie einen 40-jährigen rumänischen Staatsbürger."