Badeunfälle in Sachsen-Anhalt: So vielen Leuten konnte das Leben gerettet werden

Bundesweit retteten die Ehrenamtlichen nach Angaben der DLRG im vergangenen Jahr 1446 Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen im Wasser - so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Mehr als 54.000 Freiwillige leisteten rund 2,6 Millionen Stunden Wachdienst an Gewässern und in Schwimmbädern.

Mehr als die Hälfte der Badetoten war über 60 Jahre alt. Einer der Gründe: Hitze und der plötzliche Sprung ins kühle Wasser können den Kreislauf stark belasten und gesundheitliche Probleme auslösen, die schnell lebensgefährlich werden können.

In anderen Bundesländern fielen die Zahlen deutlich höher aus: So wurden in Baden-Württemberg voriges Jahr etwa 243 Menschen aus dem Wasser gerettet. Laut DLRG liegt das unter anderem daran, dass die Lebensrettung nicht in allen Ortsgruppen gleich stark ausgeprägt ist.

Auch die Mitgliederzahlen variieren je nach Bundesland.