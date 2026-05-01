Tradition im Harz: Tausende Menschen feiern Walpurgis

Wernigerode - Tausende Menschen haben sich im Harz zur Feier der Walpurgisnacht versammelt.

Viele Besucher der Walpurgisnacht verkleideten sich für das Fest. © Matthias Bein/dpa

"Die Orte wie Schierke oder Thale sind alle voll", berichtete ein Sprecher der Polizei.

Bei bestem Wetter mit blauem Himmel und Sonnenschein waren viele Kostümierte bereits am Nachmittag unterwegs. In Wernigerode stürmten Hexen und Teufel das Rathaus.

In mehr als 20 Orten standen die traditionellen Feiern an. Sie sind eine der größten Touristenattraktionen im Harz. Einem alten Brauch nach wird zu Walpurgis der Winter ausgetrieben.

Zu den Hochburgen zählen Schierke, Wernigerode und Thale in Sachsen-Anhalt sowie Braunlage, St. Andreasberg und Hahnenklee auf niedersächsischer Seite. Die Orte werden dazu bereits Wochen vor den Feierlichkeiten mit Hexenpuppen und anderen gruseligen Dekorationen geschmückt.

Die Walpurgisnacht soll nach der heiligen Walburga benannt sein, deren Geburtstag die Kirche am 30. April feiern ließ.