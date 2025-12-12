Berühmter Eiermann plant Ausreise: "Menschen in Deutschland terrorisieren uns"

Halle (Saale) - Das Balancieren seines mit Eiern bestückten Huts hat Gregory da Silva (46) unter anderem in den Fußgängerzonen in Leipzig und Halle zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Der Weltrekordler hat nun aber erneut eine Situation erlebt, die ihn dazu bewegt, Deutschland verlassen zu wollen.

"Eiermann" Gregory da Silva (46), hier auf einem Foto von 2024, ist als Straßenkünstler unter anderem in Leipzig und Halle (Saale) unterwegs. © imago/Steffen Schellhorn

"Die Leute kommen raus, regen sich extrem auf und sagen, er soll aufhören, er soll aufhören. Dann ist es bisschen eskaliert", berichtet TikToker Stevie Pongjo. Am 11. Dezember habe der "Eiermann" wieder sein Talent gezeigt, diesmal im Bereich des Müller-Drogeriemarkts in der Großen Ulrichstraße von Halle. Dazu trommelte und sang er - wie immer.

Anwohner hätten sich darüber aufgeregt, ihn zum Abbruch bewegen wollen. Offenbar nicht die erste derartige Situation für den aus dem westafrikanischen Benin stammenden Straßenkünstler.

"Die Menschen terrorisieren uns", berichtet der 46-Jährige und spricht mutmaßlich auch von anderen Migranten. "Wenn du mental nicht stark bist, kannst du krank oder verrückt werden, Depression bekommen."

Der "Guinness World Records"-Rekordhalter (735 Eier auf einem Hut balancieren) weiter: "Wir müssen nicht akzeptieren, dass uns die Menschen in Deutschland immer terrorisieren."