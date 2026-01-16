"Bisher nicht bekannt": Seltene Münzen in Sachsen-Anhalt entdeckt
Von Thomas Schöne
Neulingen - Zehn äußerst seltene mittelalterliche Silbermünzen aus dem 12. Jahrhundert sind bei Neulingen (Altmarkkreis Salzwedel) entdeckt worden.
Ein ehrenamtlich arbeitender Bodendenkmalpfleger habe das Geld bereits im März 2024 gefunden, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt mit. Der Schatz lag auf einer nur wenige Quadratmeter großen Fläche verteilt.
Bei den Fundstücken handelt es sich um einseitig geprägte Münzen aus dünnem Silberblech, sogenannte Brakteaten. Sie stellten vom mittleren 12. Jahrhundert bis in das 14. Jahrhundert hinein die vorherrschende regionale Münzsorte in Mitteldeutschland dar.
Alle zehn Münzen zeigen dasselbe Motiv: einen frontal stehenden Markgrafen in Rüstung und mit Helm. In der rechten Hand hält die Figur ein Schwert, in der linken eine Fahne mit herabhängendem Tuch. Zu beiden Seiten der Darstellung ist jeweils ein Ringel mit Innenpunkt zu erkennen.
"Dieser Münztyp ist ausgesprochen selten – so selten, dass er in den gängigen numismatischen Standardzitierwerken bislang nicht verzeichnet ist", sagte die Numismatikerin Anika Tauschensky vom LDA.
Herausragender Archälogie-Fund: Münzen stammen aus Zeiten von Otto II.
Auch aus gesichertem archäologischen Fundkontext sei dieser Typ bisher nicht bekannt gewesen. Hinzu komme, dass es sich nicht um ein Einzelstück, sondern um gleich zehn Exemplare desselben Typs vom gleichen Fundort handele.
Nach Einschätzung der Fachleute ist davon auszugehen, dass die in Neulingen gefundenen Münzen unter Otto II. geprägt wurden.
Die Organisation des Münzwesens zur Zeit Ottos II. und seiner Brüder ist nur lückenhaft überliefert. Schriftliche Quellen sind rar, sodass die erhaltenen Münzen selbst zu den wichtigsten historischen Zeugnissen zählen.
Eine eindeutige Zuordnung des Fundes zu einer konkreten Münzstätte ist ohne urkundliche Belege oder eine Nennung der Prägestätte auf der Münze selbst kaum möglich. Hinweise können jedoch der Fundort oder bestimmte Bildmotive liefern.
Für die numismatische und archäologische Forschung gilt der Fund als herausragend.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa