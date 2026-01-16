"Bisher nicht bekannt": Seltene Münzen in Sachsen-Anhalt entdeckt

Neulingen - Zehn äußerst seltene mittelalterliche Silbermünzen aus dem 12. Jahrhundert sind bei Neulingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) entdeckt worden.

Numismatikerin Anika Tauschensky untersucht einen seltenen Münzenfund. © Jan Woitas/dpa

Ein ehrenamtlich arbeitender Bodendenkmalpfleger habe das Geld bereits im März 2024 gefunden, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt mit. Der Schatz lag auf einer nur wenige Quadratmeter großen Fläche verteilt.

Bei den Fundstücken handelt es sich um einseitig geprägte Münzen aus dünnem Silberblech, sogenannte Brakteaten. Sie stellten vom mittleren 12. Jahrhundert bis in das 14. Jahrhundert hinein die vorherrschende regionale Münzsorte in Mitteldeutschland dar.

Alle zehn Münzen zeigen dasselbe Motiv: einen frontal stehenden Markgrafen in Rüstung und mit Helm. In der rechten Hand hält die Figur ein Schwert, in der linken eine Fahne mit herabhängendem Tuch. Zu beiden Seiten der Darstellung ist jeweils ein Ringel mit Innenpunkt zu erkennen.

"Dieser Münztyp ist ausgesprochen selten – so selten, dass er in den gängigen numismatischen Standardzitierwerken bislang nicht verzeichnet ist", sagte die Numismatikerin Anika Tauschensky vom LDA.