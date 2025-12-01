Das Neunte! Hier soll das nächste Karls Erlebnis-Dorf entstehen
Wernigerode/Rövershagen - Bereits acht Erlebnis- und Erdbeer-Dörfer hat das mecklenburgische Unternehmen "Karls" in Deutschland gebaut. Folgt der nächste Standort bald in der Harzregion in Sachsen-Anhalt?
Heißer Standort-Favorit soll dabei die Stadt Wernigerode sein, berichtet die BILD. Das Medium bezieht sich dabei auf "sichere Quellen".
Eine offizielle Bestätigung seitens des Unternehmens und der Stadt Wernigerode gibt es allerdings noch nicht.
Vor allem Urlaubern an der Ostsee ist der Name "Karls" ein Begriff. Den Ursprung der Erlebnis-Dörfer und seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern).
Später folgten weitere Standorte entlang der mecklenburgischen Urlaubsregion sowie auf dem Festland. Unter anderem vor den Toren Berlins, in Döbeln (Sachsen) und seit Neuestem auch in Loxstedt (Niedersachsen).
All diese Standorte haben eines gemeinsam, was auch für Wernigerode gilt: Sie liegen in einer beliebten Urlaubsregion samt guter Anbindung zu einer nahegelegenen Autobahn.
Das sagt der Chef von "Karls" zur Standortsuche
"Wir stehen kurz vor der finalen Entscheidung für einen Standort. Der soll noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden", wird Karls-Chef Robert Dahl (54) in dem Bericht zitiert.
Dahl soll zuletzt immer wieder im Harz nach Standorten gesucht haben und sei viel herumgefahren. Dabei seien ihm auch von Privatpersonen viele Grundstücke angeboten worden.
"Wir hatten noch in keiner Region so viele Grundstücksangebote", sagte er gegenüber den Reportern.
Dabei wäre es nur ein Zufall, sollte der neue Karls-Standort in Sachsen-Anhalt gebaut werden. Schließlich habe er sich auch Standorte im niedersächsischen Harz angeschaut. Im Rennen seien unter anderem auch Goslar, Osterode und Bad Harzburg gewesen.
Wie sehr die Stadt Wernigerode bei der Standortsuche für sich geworben hat, ist derzeit noch unklar. TAG24 hat bereits bei der Stadt angefragt. Eine Antwort steht noch aus.
Sollte die Harzstadt tatsächlich den Zuschlag erhalten, könnte sie und vor allem die weiteren touristischen Attraktionen in der Region davon profitieren.
Laut Angaben der BILD will "Karls" für den Bau bis zu 30 Millionen Euro am neuen Standort investieren.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa