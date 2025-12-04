Der Brocken soll attraktiver werden: Das plant der neue Eigentümer

Halberstadt - Fünf Monate nach dem Kauf des Brockenplateaus plant der Landkreis Harz die Weiterentwicklung der Gastronomie auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands.

Timberjacks-Geschäftsführer Thomas Kemner wird auf dem Brocken die Gastronomie übernehmen. © Matthias Bein/dpa

Wie der Landkreis mitteilte, soll das für Barbecue-Spezialitäten bekannte Unternehmen Timberjacks aus Göttingen die Gastronomie auf dem Brocken übernehmen. "Barbecue statt Erbsensuppe", stellte Landrat Thomas Balcerowski (53, CDU) das neue Konzept vor.

Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben Steaks, Burger, Salate und Streetfood an. Derzeit betreibt die Kette acht Restaurants, unter anderem in Kassel, Siegen und Bispingen.

Neun weitere Standorte seien in Planung. "Der Brocken wird unser Leuchtturmprojekt", sagte Thomas Kemner, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

Timberjacks hat nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro und rechnet allein für den Brocken mit Investitionen von etwa acht Millionen Euro.

Wichtig sei neben der Gastronomie auch die Beherbergung, um das Restaurant auch abends auszulasten, sagte Kemner. Perspektivisch soll das Brockenhotel auf 60 bis 80 Betten ausgebaut werden. Auch für den Restaurantbetrieb rechnet der Unternehmer mit einer Ausweitung.

Während der bisherige Pächter aufgrund von Personalmangel teilweise Ruhetage einführen musste, kalkuliert Timberjacks für den Anfang mit bis zu 80 Mitarbeitern. Zusätzlich setzt das Unternehmen auf Veranstaltungen mit Live-Musik.