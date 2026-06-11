Gericht stoppt Sanierung der Giftschlammgrube in der Altmark

Magdeburg - Die umstrittene Sanierung der Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark ( Sachsen-Anhalt ) ist vorerst gestoppt. Wie das Verwaltungsgericht Magdeburg bestätigte, gab es in einem Eilverfahren dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) recht.

Die Sanierung der Giftschlammgrube wurde vorerst gestoppt. (Archivbild) © Simon Kremer/dpa

Damit darf die vom Land Sachsen-Anhalt im vergangenen Sommer genehmigte Einkapselung der quecksilberhaltigen Abfälle zunächst nicht umgesetzt werden. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet.

In der Grube lagern seit Jahrzehnten belastete Abfälle. Umstritten ist, ob der Giftmüll ausgegraben und entsorgt werden soll oder dauerhaft in der Grube bleiben darf.

Während Anwohner und Umweltverbände die Entfernung der Abfälle fordern, erlaubte das Landesbergamt im August 2025, sie an Ort und Stelle zu belassen und einzukapseln.

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts hätte vor der Genehmigung zunächst geprüft werden müssen, welche Auswirkungen die geplante Einkapselung auf die Umwelt haben kann.

Deshalb gab das Gericht dem Eilantrag des BUND statt. Damit liegt die Sanierung vorerst auf Eis.