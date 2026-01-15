Erstmalig! Archäologen machen spannende Entdeckung in Sachsen-Anhalt

Halle - Durchbruch! Erstmals haben Archäologen römische Marschlager in Sachsen-Anhalt nachgewiesen.

Archäologen fanden in Sachsen-Anhalt Anhaltspunkte für römische Marschlager. © Jan Woitas/dpa

Die Lager bei Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), Trabitz (Salzlandkreis) und Deersheim (Landkreis Harz) stammen aus dem frühen 3. Jahrhundert und liefern handfeste archäologische Belege für römische Truppenvorstöße in das Gebiet östlich des Rheins.

"Das sind die bislang nordöstlichsten römischen Lager in dieser Region", sagte Landesarchäologe Harald Meller. "Das Gebiet hatten die Römer bereits seit der Zeit des Kaisers Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.) in ihre Expansionspläne einbezogen."

Ab 12 v. Chr. versuchte Rom, die Gebiete östlich des Rheins bis an die Elbe als Provinz Germania Magna in das Imperium einzugliedern. Legionen unter Feldherren wie Drusus und Tiberius stießen mehrfach bis in das Elbe-Saale-Gebiet vor.

Archäologisch nachweisbar waren diese Vorstöße in Sachsen-Anhalt bislang vor allem durch Münzfunde und verstreute Hinterlassenschaften römischer Soldaten.