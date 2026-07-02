Fahrt frei! Sperrung auf A2 Richtung Berlin nach Hitzeschäden aufgehoben

Magdeburg - Aufatmen auf der A2 Richtung Berlin: Die Sperrung wegen Hitzeschäden ist endlich aufgehoben.

Durch die starke Hitze wurde die Fahrbahn beschädigt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Autobahn-GmbH ist der Abschnitt auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit einer Woche war die Strecke wegen Hitzeschäden gesperrt. Die A2 zwischen Irxleben und dem Kreuz Magdeburg ist derzeit noch dicht, soll aber ebenfalls im Laufe des Tages freigegeben werden.

Wegen eines sogenannten "Blow-ups" ist auch die A14 von Magdeburg in Richtung Dahlenwarsleben von Sperrungen betroffen. Auch hier sollen die Reparaturarbeiten am Vormittag abgeschlossen werden.

Die beschädigten Betondecken mussten kurzfristig ausgebaut und durch Asphalt ersetzt werden.