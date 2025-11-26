Fünf Monate altes Baby gestorben: Tatverdächtiger in U-Haft

Ilberstedt - Ein fünf Monate altes Baby ist in Ilberstedt gestorben. Wie die Leitstelle des Salzlandkreises mitteilte, ging der Notruf am Montagabend ein.

Im Salzlandkreis ist ein kleines Kind ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Anrufer habe geschrien, man habe lediglich die Adresse und die Information erhalten, dass es sich um ein bewusstloses Kind handele.

Rettungskräfte rückten aus und versuchten, das Baby im Haus zu reanimieren. Es starb jedoch noch an der Einsatzstelle im Rettungswagen.

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg bestätigte, dass die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Nach Informationen von MDR Sachsen-Anhalt wurde am Mittwoch ein 55 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann sei demnach aus dem näheren Familienumfeld, aber nicht der Vater des Kindes. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.