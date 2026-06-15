Vier Mädchen missbraucht: Jugendliche Verdächtige bleiben vorerst auf freiem Fuß

Halle - Nach Vorwürfen der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche in Halle will die Staatsanwaltschaft keinen Haftantrag stellen.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. (Archivaufnahme) © Heiko Rebsch/dpa

"Anders als zunächst angenommen, gehen wir nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich um ein freiwilliges Zusammentreffen der Personen handelt", sagte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur. Die Anwesenden hätten sich zum Teil vor dem Geschehen gekannt, in einem Fall seien sie verwandt.

Der Fall war am Wochenende bekanntgeworden. Ersten Informationen der Polizei in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts nach waren vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren vorläufig festgenommen worden, der 13-Jährige wurde wenig später wieder freigelassen. Ihnen wurde die Vergewaltigung von vier Mädchen vorgeworfen.

Zwei der Mädchen waren am Samstag zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die zwei anderen wurden ambulant behandelt.

Bei den Untersuchungen wurde laut Polizei auch überprüft, ob den Mädchen möglicherweise bewusstseinsbeeinflussende Substanzen verabreicht wurden.

Anschließend wurde nun geprüft, ob gegen die drei strafmündigen Jugendlichen ein Haftantrag gestellt werden soll. Alle Beteiligten haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Migrationshintergrund.