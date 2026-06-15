Vier Mädchen missbraucht: Jugendliche Verdächtige bleiben vorerst auf freiem Fuß

1.521 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach Vorwürfen der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche in Halle will die Staatsanwaltschaft keinen Haftantrag gegen die Verdächtigen stellen.

Von Inga Jahn

Halle - Nach Vorwürfen der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche in Halle will die Staatsanwaltschaft keinen Haftantrag stellen.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. (Archivaufnahme)
Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. (Archivaufnahme)  © Heiko Rebsch/dpa

"Anders als zunächst angenommen, gehen wir nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich um ein freiwilliges Zusammentreffen der Personen handelt", sagte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur. Die Anwesenden hätten sich zum Teil vor dem Geschehen gekannt, in einem Fall seien sie verwandt. 

Der Fall war am Wochenende bekanntgeworden. Ersten Informationen der Polizei in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts nach waren vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren vorläufig festgenommen worden, der 13-Jährige wurde wenig später wieder freigelassen. Ihnen wurde die Vergewaltigung von vier Mädchen vorgeworfen. 

Zwei der Mädchen waren am Samstag zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die zwei anderen wurden ambulant behandelt.

Gericht stoppt Sanierung der Giftschlammgrube in der Altmark
Sachsen-Anhalt Gericht stoppt Sanierung der Giftschlammgrube in der Altmark

Bei den Untersuchungen wurde laut Polizei auch überprüft, ob den Mädchen möglicherweise bewusstseinsbeeinflussende Substanzen verabreicht wurden. 

Anschließend wurde nun geprüft, ob gegen die drei strafmündigen Jugendlichen ein Haftantrag gestellt werden soll. Alle Beteiligten haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Migrationshintergrund.

Ermittlungen beschäftigen sich mit Ablauf des Abends

Die mutmaßlichen Opfer und die Verdächtigen sollen sich in einer Wohnung in Halle getroffen haben, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. (Symbolbild)
Die mutmaßlichen Opfer und die Verdächtigen sollen sich in einer Wohnung in Halle getroffen haben, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Der Staatsanwaltschaft nach hatten sich die Jugendlichen am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Süden von Halle getroffen.

"Die Initiative für das Treffen ging von den Geschädigten selbst aus", sagte Cernota. Sie hätten auch Alkohol besorgt, "der von nahezu sämtlichen Anwesenden in erheblichem Umfang konsumiert worden ist", so der Oberstaatsanwalt. 

Im Verlauf des Abends sei es dann zu sexuellen Handlungen gekommen, "wobei die genauen Umstände Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind", hieß es.

105 Bombendrohungen in drei Ländern: 16-Jähriger in Halle angeklagt
Sachsen-Anhalt 105 Bombendrohungen in drei Ländern: 16-Jähriger in Halle angeklagt

Die Beschuldigten hätten sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Aufklärung des Falls werde auch dadurch erschwert, dass die Mädchen Erinnerungslücken hätten, sagte Cernota.

Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: