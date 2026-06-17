Rückschlag für "Karls" in Wernigerode: Bauausschuss lehnt erste Planungen ab

Wernigerode - Das geplante Erlebnis-Dorf von "Karls" in Wernigerode ( Landkreis Harz ) muss seinen ersten Rückschlag hinnehmen.

Mitglieder des Bauausschusses befürchten, dass ein großer Werbepylon die Sicht auf das Stadtbild beeinflussen könnte. (Archivfoto) © Christian Grube

Der Bauausschuss sprach sich gegen die aktuellen Planungen aus, berichtet die Volksstimme.

Auf dem Gelände nahe der A36 sollten nach den bisherigen Plänen unter anderem Freizeitattraktionen, Gastronomie, Verkaufsflächen, Unterkünfte mit bis zu 200 Betten sowie ein großer Parkplatz entstehen. Auch Mitarbeiterwohnungen sind vorgesehen.

Für Probleme sorgte allen voran die geplante Anbindung an das Straßennetz. Nach einem Gutachten soll die bestehende Ampelkreuzung an der Otto-von-Guericke-Straße und Halberstädter Straße ausgebaut werden.

Mehrere Stadträte bevorzugen jedoch einen Kreisverkehr und sehen darin Vorteile für den Verkehrsfluss.

Ein weiterer Streitpunkt ist ein geplanter Werbepylon mit einer möglichen Höhe von bis zu 30 Metern.

Kritiker befürchten Auswirkungen auf das Stadtbild und die Sichtachsen in Richtung Brocken und Schloss Wernigerode. Schon ein früher an dieser Stelle geplanter Autohof scheiterte aufgrund eines hohen Werbemastes.