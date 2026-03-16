Schlimmer Arbeitsunfall: Mann stürzt in die Tiefe und stirbt
Südharz - Horror-Vorfall in Sachsen-Anhalt: Ein Mann kam bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben.
Gegen 2 Uhr ging ein 49 Jahre alter Mann in einer Firma im Südharz seinen Arbeiten nach, als er aus bislang unbekannter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.
Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Wiederbelebungsmaßnahmen waren zwecklos.
Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, sind die genauen Umstände des Vorfalls derzeit völlig unklar.
Die Einsatzkräfte der Polizei und der Gewerbeaufsicht ermitteln derzeit in alle Richtungen. Hinweise auf eine Straftat würden bislang aber nicht vorliegen.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa