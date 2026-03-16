Schlimmer Arbeitsunfall: Mann stürzt in die Tiefe und stirbt

Südharz - Horror-Vorfall in Sachsen-Anhalt : Ein Mann kam bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben.

Im Südharz kam ein Mann (†49) bei einem Arbeitsunfall ums Leben. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Gegen 2 Uhr ging ein 49 Jahre alter Mann in einer Firma im Südharz seinen Arbeiten nach, als er aus bislang unbekannter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Wiederbelebungsmaßnahmen waren zwecklos.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, sind die genauen Umstände des Vorfalls derzeit völlig unklar.