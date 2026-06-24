Feuerwehreinsatz im Harz: 500 Quadratmeter Wald in Flammen

Hüttenrode - Zwischen den Ortsteilen Neuwerk und Hüttenrode ( Landkreis Harz ) ist am Dienstagnachmittag ein Waldstück in Brand geraten.

Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wurden etwa 500 Quadratmeter Wald durch die Flammen zerstört. Gegen 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer informiert.

59 Kameraden der ortsumliegenden Feuerwehren und ein Löschflugzeug konnten den Brand erfolgreich bekämpfen, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.