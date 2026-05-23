Karls Pop-Up-Festival im Harz: So läuft das erste Wochenende

Wernigerode - Pfingsten, Sonne satt und jede Menge neugierige Besucher: Für Karls Pop-Up-Festival in Wernigerode steht am Feiertagswochenende der erste große Härtetest an. TAG24 hat sich auf dem Gelände umgesehen.

Das erste Wochenende vom Karls Pop-Up-Festival läuft auf Hochtouren. © Christian Grube

Noch wirkt vieles etwas improvisiert – was allerdings auch zum Konzept eines Pop-Up-Festivals passt. Das Gelände nahe des Harzparks am Stadtrand erinnert stellenweise eher an eine Baustelle mit Freizeitflair.

Trotzdem steckt bereits vieles von dem drin, was Besucher aus den bekannten Karls-Erlebnisdörfern kennen: eine große Markthalle, Fahrgeschäfte und natürlich jede Menge Erdbeeren.

Bis 2028 soll in Wernigerode ein dauerhaftes Karls-Erlebnisdorf entstehen. Das jetzige Festival zeigt daher vor allem, was im touristisch gut erschlossenen Harz funktioniert – und was nicht.

Schon am Samstagvormittag war das Gelände gut gefüllt. Auf dem Parkplatz standen längst nicht nur Autos aus dem Harz. Auch Kennzeichen aus Niedersachsen und anderen Teilen Sachsen-Anhalts waren zu entdecken.

Der Weg aufs Gelände führt durch die Markthalle. Dort finden Besucher Erdbeermarmelade, Getränke, Dekoartikel und Souvenirs.