Waldbrandgefahr im Harz: Brockenbahn stellt auf Dieselloks um
Von Daniel Josling
Wernigerode - Die Hitze im Harz hat Folgen für Ausflügler und Touristen: Wegen der hohen Waldbrandgefahr fahren die Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf den Brocken ab Montag vorerst nicht mehr mit Dampflokomotiven.
Grund ist die geltende Waldbrandgefahrenstufe 4. Um das Risiko von Bränden entlang der Strecke zu verringern, werden die Züge zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken bis auf Weiteres von Diesel- statt von Dampflokomotiven gezogen, teilte die HSB mit.
Dampflokomotiven gelten in trockenen Sommerperioden als besonders brandgefährdend, da sie Funken und heiße Aschepartikel ausstoßen können.
Der Brocken ist für Besucherinnen und Besucher dennoch per Bahn zu erreichen: Nach Angaben des Unternehmens verkehren täglich mindestens sechs Zugpaare auf der Strecke.
Auf der Harzquerbahn und der Selketalbahn sollen die Dampflokomotiven dagegen im Einsatz bleiben.
Wann kann ich wieder mit der Dampflok fahren?
Die Umstellung fällt in eine Phase trockenen und heißen Wetters. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden am Wochenende in Sachsen-Anhalt Temperaturen von bis zu 35 Grad erreicht.
Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich heiß. Die erhöhte Waldbrandgefahr geht vor allem auf die anhaltende Trockenheit zurück.
Die Hitze kann dazu beitragen, dass Vegetation weiter austrocknet und Brände sich leichter ausbreiten.
Die HSB hatte den Verkehr auf der Brockenstrecke in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen erhöhter Waldbrandgefahr auf Dieselbetrieb umgestellt. Wann die Dampfloks auf die Brockenstrecke zurückkehren, hänge von der Entwicklung des Wetters ab. Die Regelung gelte zunächst bis auf Widerruf.
Aktuelle Informationen zum Ersatzfahrplan veröffentlicht die HSB auf ihrer Internetseite sowie in ihren Verkaufsstellen.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa