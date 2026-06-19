Waldbrandgefahr im Harz: Brockenbahn stellt auf Dieselloks um

Wernigerode - Die Hitze im Harz hat Folgen für Ausflügler und Touristen: Wegen der hohen Waldbrandgefahr fahren die Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf den Brocken ab Montag vorerst nicht mehr mit Dampflokomotiven.

Die Züge zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken werden derzeit von Diesellokomotiven gezogen. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Grund ist die geltende Waldbrandgefahrenstufe 4. Um das Risiko von Bränden entlang der Strecke zu verringern, werden die Züge zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken bis auf Weiteres von Diesel- statt von Dampflokomotiven gezogen, teilte die HSB mit.

Dampflokomotiven gelten in trockenen Sommerperioden als besonders brandgefährdend, da sie Funken und heiße Aschepartikel ausstoßen können.

Der Brocken ist für Besucherinnen und Besucher dennoch per Bahn zu erreichen: Nach Angaben des Unternehmens verkehren täglich mindestens sechs Zugpaare auf der Strecke.

Auf der Harzquerbahn und der Selketalbahn sollen die Dampflokomotiven dagegen im Einsatz bleiben.