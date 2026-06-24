Niedlicher Nachwuchs im Harz: Luchs-Kätzchen schon jetzt für Größeres bestimmt

Wernigerode - Zuckersüß! Im Nationalpark Harz hat Luchsin Rikki drei Kätzchen zur Welt gebracht.

Im Nationalpark Harz wurden drei Luchse geboren. © Nationalpark Harz/Ole Anders

Die Jungtiere sollen später in einem Wiederansiedlungsprojekt ausgewildert werden, wie der Nationalpark mitteilte.

Rikki lebt mit ihrem Partner Reto in einem großen Freigehege des Nationalparks. Lange blieb unklar, ob das Weibchen tatsächlich trächtig ist.

Erst als der Tierpfleger Mitte Mai Laute eines Luchswelpen aus der dichten Vegetation des Geheges hörte, bestätigte sich der Verdacht.

Die Jungtiere wachsen in einem Gehege auf, das für die Öffentlichkeit weder zugänglich noch einsehbar ist. Menschliche Kontakte werden auf ein Minimum reduziert, damit die Tiere später erfolgreich in der Wildnis leben können.

Anfang 2027 sollen sie an eines der laufenden Wiederansiedlungsprojekte abgegeben werden, etwa im Thüringer Wald, im Erzgebirge oder im Schwarzwald.