Großer Fund im Harz: Rentiergeweih aus der Altsteinzeit entdeckt

Elbingerode - Archäologen haben im Harz das bislang älteste bekannte Rentiergeweih der Region identifiziert.

Im Harz wurde ein Rentiergeweih aus der Altsteinzeit gefunden. © Heiko Rebsch/dpa

"Die rund 12.000 Jahre alte Abwurfstange eines männlichen Rentiers stammt aus der inzwischen zerstörten Höhle Zwergenloch bei Elbingerode", sagte der Prähistoriker Marcel Weiß vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

"Das Objekt war bereits 1936 ausgegraben worden. Der Archäologe Paul Grimm hatte im Zwergenloch nach altsteinzeitlichen Spuren gesucht." Nun wurde der Fundkomplex erneut untersucht.

Bei der Durchsicht der historischen Fundkiste stießen die Forscher neben dem Geweih auf zwei kleine Langknochen-Fragmente vom Rentier, jeweils nur drei bis sechs Zentimeter groß.

"Diese Knochen wurden eindeutig von Menschen aufgeschlagen, um an das energiereiche Knochenmark zu gelangen", sagte Weiß. Das passe zur Lebensweise der damaligen Jäger und Sammler, die in der späten Eiszeit dem mageren Wild hinterher zogen.