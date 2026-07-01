Harzer Schmalspurbahn nimmt wieder Betrieb mit Dampfloks am Brocken auf

Wernigerode - Ab Donnerstag soll die Harzer Schmalspurbahn endlich wieder den Betrieb mit Dampflokomotiven aufnehmen.

Vorübergehend wurden auf der Strecke Dieselloks eingesetzt. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Harzer Schmalspurbahnen GmbH mitteilte, sollen die Dampfloks ab dem 2. Juli wieder zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken fahren.

Grund dafür sei, dass die Waldbrandgefahrenstufe wieder herabgesetzt worden ist. Wegen der starken Hitze war das Unternehmen vorübergehend auf Dieselloks ausgewichen.

Donnerstag gilt dann auf der Brockenbahn wieder der reguläre Fahrplan mit täglich acht Fahrtenpaaren zum höchsten Gipfel und zurück, hieß es weiter.