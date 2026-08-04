Mazda kracht gegen Baum: Feuerwehr muss Fahrer aus Auto schneiden

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Ein Mazda kam zwischen Heteborn und Hedersleben von der Straße ab. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen aus dem Wrack geschnitten werden.

Von Robert Lilge

Heteborn/Hedersleben - Auf einer Landstraße zwischen Heteborn und Hedersleben (Landkreis Harz) ist ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag schwer verunglückt.

Feuerwehren umliegender Orte kümmerten sich um den eingeklemmten Fahrer (40).
Feuerwehren umliegender Orte kümmerten sich um den eingeklemmten Fahrer (40).  © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ditfurt

Nach Angaben des Polizeireviers Harz ist der 40 Jahre alte Fahrer gegen Mitternacht mit seinem Mazda in Richtung Hedersleben unterwegs gewesen.

Hinter einer Rechtskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab.

Der Mazda fuhr daraufhin eine Böschung hinauf und krachte anschließend gegen einen Baum.

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Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Auto.

Dafür mussten unter anderem die linken Türen sowie die B-Säule des Autos herausgeschnitten werden.

An dem Mazda entstand Totalschaden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, sollen jetzt weitere Ermittlungen der Polizei klären.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ditfurt

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