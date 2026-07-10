Mit über 3 Promille unterwegs: Autofahrerin will nach Unfall flüchten und beißt in Klinik um sich

Wernigerode - Diese Unfallaufnahme hatte es in sich: Nach einem Spiegel-Crash in Wernigerode ( Landkreis Harz ) hat eine 35 Jahre alte Autofahrerin erst ihre Fahrt fortgesetzt und später erheblichen Widerstand gegen Polizisten geleistet.

Die Einsatzkräfte mussten sich vor der aggressiven Frau in Acht nehmen, wurden jedoch nicht verletzt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Laut dem Polizeirevier Harz war die Tschechin am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW auf dem Veckenstedter Weg in Richtung Zaunwiese unterwegs.

Dabei geriet sie offenbar zu weit auf die linke Fahrbahnseite. Ihr Außenspiegel krachte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem eine 56 Jahre alte Frau saß.

Anstatt anzuhalten, fuhr die 35-Jährige zunächst weiter. Erst später konnte sie von der Geschädigten selbst am Altstadtkreisel gestoppt werden.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die inzwischen hinzugerufenen Beamten Alkoholgeruch bei der VW-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab stolze 3,03 Promille. Auch ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an.

Damit war die Sache aber noch nicht vorbei: Die Frau soll versucht haben, vor den weiteren Maßnahmen zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten dies jedoch verhindern.