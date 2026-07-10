Mit über 3 Promille unterwegs: Autofahrerin will nach Unfall flüchten und beißt in Klinik um sich
Wernigerode - Diese Unfallaufnahme hatte es in sich: Nach einem Spiegel-Crash in Wernigerode (Landkreis Harz) hat eine 35 Jahre alte Autofahrerin erst ihre Fahrt fortgesetzt und später erheblichen Widerstand gegen Polizisten geleistet.
Laut dem Polizeirevier Harz war die Tschechin am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW auf dem Veckenstedter Weg in Richtung Zaunwiese unterwegs.
Dabei geriet sie offenbar zu weit auf die linke Fahrbahnseite. Ihr Außenspiegel krachte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem eine 56 Jahre alte Frau saß.
Anstatt anzuhalten, fuhr die 35-Jährige zunächst weiter. Erst später konnte sie von der Geschädigten selbst am Altstadtkreisel gestoppt werden.
Während der Unfallaufnahme bemerkten die inzwischen hinzugerufenen Beamten Alkoholgeruch bei der VW-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab stolze 3,03 Promille. Auch ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an.
Damit war die Sache aber noch nicht vorbei: Die Frau soll versucht haben, vor den weiteren Maßnahmen zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten dies jedoch verhindern.
Widerstand auch im Krankenhaus
Auch bei der anschließenden angeordneten Blutprobenentnahme im Krankenhaus leistete die 35-Jährige erheblichen Widerstand, hieß es. Sie soll versucht haben, die Polizisten zu treten, zu schlagen und sogar zu beißen. Gleichzeitig wurde sie beleidigend.
Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die Frau musste daraufhin im Krankenhaus verbleiben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.
Gegen die 35-Jährige wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa