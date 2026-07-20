Mutter, Vater und Kleinkind springen vom Harzturm in den Tod: Polizei beendet Ermittlungen
Torfhaus - Nach dem schrecklichen Vorfall, bei dem eine dreiköpfige Familie vom Harzturm gesprungen und gestorben ist, teilte die Polizei jetzt die abschließenden Ermittlungsergebnisse mit.
Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnte eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen werden, teilte die Polizeiinspektion Goslar am Montagmittag mit.
Es wird von einem Suizid ausgegangen. Weitere Angaben wolle man zum Schutz der Opfer und Angehörigen nicht machen.
Was war geschehen? Am Donnerstagnachmittag besuchte eine dreiköpfige Familie aus der Schweiz den Harzturm im niedersächsischen Torfhaus.
Vater, Mutter und Kleinkind sprangen gegen 16.45 Uhr von einer 45 Meter hohen Aussichtsplattform.
Dabei soll ein Elternteil das kleine Kind im Arm gehalten haben, teilte Altenaus Ortsbürgermeister Karl-Heinz Ehrenberg (74, parteilos) mit. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät.
Nach der Tragödie blieb der Turm für mehrere Tage gesperrt, inzwischen ist er für Besucher aber wieder geöffnet.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa