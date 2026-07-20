Mutter, Vater und Kleinkind springen vom Harzturm in den Tod: Polizei beendet Ermittlungen

Torfhaus - Nach dem schrecklichen Vorfall, bei dem eine dreiköpfige Familie vom Harzturm gesprungen und gestorben ist, teilte die Polizei jetzt die abschließenden Ermittlungsergebnisse mit.

Am Donnerstag sprang eine dreiköpfige Familie vom Harzturm in Torfhaus. © Matthias Bein/dpa

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnte eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen werden, teilte die Polizeiinspektion Goslar am Montagmittag mit.

Es wird von einem Suizid ausgegangen. Weitere Angaben wolle man zum Schutz der Opfer und Angehörigen nicht machen.

Was war geschehen? Am Donnerstagnachmittag besuchte eine dreiköpfige Familie aus der Schweiz den Harzturm im niedersächsischen Torfhaus.

Vater, Mutter und Kleinkind sprangen gegen 16.45 Uhr von einer 45 Meter hohen Aussichtsplattform.

Dabei soll ein Elternteil das kleine Kind im Arm gehalten haben, teilte Altenaus Ortsbürgermeister Karl-Heinz Ehrenberg (74, parteilos) mit. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät.